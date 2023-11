Odsetek prezesów w Polsce planujących rezygnację z pracy zdalnej w perspektywie trzyletniej wzrósł do 88% w br. z 64% w ub.r., wynika z badania „KPMG CEO Outlook”.

„Obecnie na świecie panuje jednak wielka mobilizacja pracodawców do powrotu do pracy z biura. Dyrektorzy generalni z Core Countries są coraz bardziej pewni, że chcą przywrócić model pracy sprzed pandemii, a większość z nich (64%) przewiduje pełny powrót do pracy stacjonarnej w ciągu najbliższych trzech lat. Co ciekawe, w Polsce dopiero w kwietniu 2023 roku praca hybrydowa i zdalna zostały uregulowane prawnie. Widoczna jest duża zmiana optyki dotyczącej tego obszaru w porównaniu do zeszłego roku. Można więc przypuszczać, że wymogi nałożone na pracodawcę w wyniku ustawy o pracy zdalnej przyczyniły się do niechęci do takiego trybu zatrudnienia” – czytamy w raporcie.

„Na wynik, zwłaszcza dotyczący Polski, może mieć także duży wpływ fakt, że ponad połowę respondentów stanowią przedstawiciele branż tradycyjnych, takich jak energetyka, infrastruktura, produkcja przemysłowa czy motoryzacja” – czytamy dalej.

W Polsce zmniejszył się odsetek prezesów przychylających się do pracy hybrydowej do 12% w br. wobec 20% wskazań w 2022 r. W ubiegłym roku 16% leaderów w Polsce popierało pracę w pełni zdalną wobec całkowitego braku akceptacji w br.

W core countries odsetek prezesów planujących rezygnację z pracy zdalnej w perspektywie trzyletniej wzrósł do 65% w br. wobec 64% w ub.r. Odsetek prezesów przychylających się do prazy hybrydowej w tych krajach pozostał na tym samym poziomie w br. wobec 2022 r. – 28%, w przypadku pracy w pełni zdalnej – 8% leaderów popiera tę formę w br. wobec 7% w 2022 r.

„Co więcej, wszyscy pracodawcy z Polski biorący udział w tegorocznym badaniu 'KPMG CEO Outlook’ rozważają nagradzanie pracowników, którzy starają się przychodzić do biura przydzielając preferowane zadania, podwyżki czy awanse (w core countries 88%)” – czytamy dalej.

Jest to dziewiąta edycja globalnego i trzecia polskiego raportu „KPMG CEO Outlook”. Badanie, na którym opiera się aktualny raport zostało przeprowadzone w okresie od 15 sierpnia do 15 września 2023 roku i przedstawia perspektywę prezesów największych globalnych organizacji na przedsiębiorstwa i wzrost gospodarczy. W raporcie zostały omówione wyniki polskiej wersji badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających największymi firmami w Polsce (25), które zestawiono z odpowiedziami liderów z tzw. core countries (1 325). Core countries stanowi grupa 11 krajów: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Źródło: ISBnews