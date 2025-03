Ubezpieczyciele wypłacili w 2024 r. rekordową kwotę z komunikacyjnych polis OC i AC – ponad 19 mld zł (wobec ponad 16,3 mld zł w 2023 roku), w tym niemal 11 mld zł z obowiązkowego ubezpieczenia OC, wynika z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Ośrodek Informacji UFG podsumował ubiegły rok na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciele przekazują do UFG informacje o wszystkich zawartych umowach ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, o zgłoszonych szkodach z tych ubezpieczeń i wypłaconych odszkodowaniach.

„Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, natomiast AC – ubezpieczeniem dobrowolnym. Liczba osób korzystających z AC systematycznie rośnie. Liczba aktywnych polis OC przekroczyła na koniec 2024 r. 29,7 mln, zaś polis AC – 7,7 mln. Stosunek liczby polis AC do OC wyniósł 26,1% wobec 25,7% na koniec 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

W 2024 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,86 mln szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, o ponad 114 tys. więcej niż w 2023 roku (wzrost o 6,5% rok do roku). Szkód zgłoszonych z OC było w 2024 roku ponad 1 mln, zaś z AC – ok. 845 tys.

„Wzrost liczby szkód, a także coraz wyższe koszty ich likwidacji przełożyły się na znacznie wyższą wartość wypłaconych odszkodowań. Z ubezpieczeń OC z tytułu likwidacji szkód w mieniu ubezpieczyciele wypłacili w 2024 roku 9,34 mld zł (w 2023 roku – ponad 8 mld zł), a z tytułu szkód osobowych – ok. 1,63 mld zł (w 2023 roku – ok. 1,39 mld zł). Zatem łącznie ubezpieczyciele wypłacili z OC w ubiegłym roku niemal 11 mld zł. Była to kwota o ponad 16% wyższa niż rok wcześniej. Natomiast wartość odszkodowań z AC sięgnęła w 2024 roku ponad 8,27 mld zł wobec 6,91 mld zł w 2023 roku, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 19,6%” – czytamy dalej.

Z danych przekazywanych przez ubezpieczycieli do UFG wynika, że do największej liczby zdarzeń szkodowych z OC doszło w październiku, maju i styczniu. Wśród dni tygodnia zdecydowanie przoduje piątek. Z kolei miesiące, w których doszło do największej liczby szkód z AC, to: lipiec, maj i czerwiec. Najbardziej szkodowym dniem tygodnia w tym przypadku jest poniedziałek, podano także w informacji.

Dostęp do danych gromadzonych przez Ośrodek Informacji UFG mają zarówno ubezpieczyciele (m.in. w celu wyliczenia odpowiedniej składki dla swoich klientów), jak i osoby/podmioty ubezpieczone (tylko do swoich danych). Swoją historię polisowo-szkodową w bazie UFG można sprawdzić przez internet. Należy w tym celu założyć bezpłatne konto w portalu UFG.pl (lub zalogować się na swoje konto, jeśli ktoś już je posiada), podkreślił Fundusz.

„Każdy może – bezpłatnie i bez konieczności logowania się – sprawdzać w portalu UFG.pl ważność ubezpieczenia OC posiadacza dowolnego pojazdu, zwłaszcza w odniesieniu do pojazdów, w przypadku których doszło do zmiany właściciela czy pojazdów będących własnością innej osoby niż bieżący użytkownik. Do sprawdzenia wystarczy wpisać numer rejestracyjny. Jest to bardzo popularna usługa. W 2024 roku sprawdzano OC w ten sposób ponad 25,5 mln razy! To o ponad 6 mln razy więcej niż rok wcześniej” – napisano też w komunikacie.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zapewnia szczelność krajowego systemu ubezpieczeń obowiązkowych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników. Prowadzi też szereg działań obliczonych na ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach.

Źródło: ISBnews