Odwiedzalność w obiektach handlowych w okresie 11-17 stycznia w dni handlowe wyniosła średnio 49% ubiegłorocznej wartości w analogicznym okresie, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

„Najlepiej na tle innych dni tygodnia, w porównaniu z danymi za 2020 rok, wypadł poniedziałek 11 stycznia 2021 r. W tym dniu odwiedzalność sięgnęła 55% ubiegłorocznej. Natomiast najsłabszym dniem handlowym w odniesieniu do zeszłorocznych wyników była sobota 16 stycznia 2021. Jednak mimo 57-proc. spadku odwiedzalności w stosunku do soboty 18 stycznia 2020 r. wciąż był to najchętniej wybierany dzień tygodnia na zakupy w badanym okresie” – czytamy w komunikacie.

Analiza danych PRCH Daily Footafll Index wykazała również różnice w odwiedzalności pomiędzy dużymi i bardzo dużymi obiektami handlowymi a małymi i średnimi galeriami, na korzyść drugiej grupy. W mniejszych nieruchomościach notowany footfall był wyższy średnio o 10-12 pkt proc.

W ujęciu regionalnym liderami odwiedzalności były południowe i centralne części Polski. Najniższy footfall został zanotowany na wschodzie, podsumowano.

Źródło: ISBnews