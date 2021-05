Odwiedzalność w obiektach handlowych w okresie 17-23 maja w dni handlowe była wyższa o 26% od wyniku z analogicznego okresu w 2020 roku i osiągnęła niższy wynik o 16% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (przed pandemią), podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH).

„W najnowszym tygodniowym raporcie widać stabilizację wskaźnika odwiedzalności – w tygodniu 17-23 maja, w dni handlowe, wyniósł on 84% wartości notowanych w tym samym okresie 2019 roku, kiedy centra prowadziły działalność niezakłóconą przez pandemię. To powtórzenie rezultatu z poprzedniego tygodnia. To również znacząco wyższy wynik (o 26%), niż ten zaobserwowany w maju 2020 roku, niedługo po pierwszym lockdownie” – czytamy w komunikacie.

Ruch w galeriach był wyrównany od poniedziałku do piątku. Natomiast w weekend zanotowano zauważalny wzrost liczby klientów, podano również.

Jak wynika z badania, w soboty każde centrum handlowe średnio odwiedziło prawie 16 tys. klientów, co oznacza odwiedzalność na poziomie 88% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019 – przed pandemią.

„Analiza odwiedzalności pod kątem wielkości obiektów wskazuje na dużo szybszy powrót klientów do średniej wielkości obiektów – o powierzchni od 20 do 39 tys. m2 GLA niż do nieruchomości o małym, dużym oraz bardzo dużym metrażu. We wszystkie dni handlowe rezultat średnich galerii w porównaniu z danymi z 2019 roku był wyższy o ok. 6 punktów procentowych od pozostałych obiektów” – czytamy dalej.

Odwiedzalność centrów handlowych może w najbliższych dniach wzrosnąć w związku z planowanym otwarciem restauracji serwujących posiłki na miejscu (od 28 maja), podsumowano.

Źródło: ISBnews