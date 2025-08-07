Odwołanie prezesa PZU Andrzeja Klesyka wynika z potrzeby zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz konieczności skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

„Dzisiaj RN podjęła decyzję o odwołaniu Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa zarządu PZU. Wniosek o odwołanie prezesa zarządu PZU został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego. Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami” – czytamy w oświadczeniu MAP.

W końcu lutego br. rada nadzorcza PZU powołała Andrzeja Klesyka w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu PZU pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), którą otrzymał 2 lipca br.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews