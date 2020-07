Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi S7 Płońsk – Czosnów na odcinku od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wartość oferty to ok. 692,5 mln zł.

„Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej DK7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Poczernin i Przyborowice. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego” – czytamy w komunikacie.

GDDKiA dla zwiększenia konkurencyjności daje wykonawcy możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sam może zdecydować czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną. Oznacza to, że wykonawca będzie mógł zastosować technologię, w której się specjalizuje. Niezależnie od wybranej technologii droga będzie musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne.

„Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót pomiędzy Siedlinem a Załuskami kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku” – czytamy także.

Na pozostałych dwóch odcinkach: Modlin – Czosnów i Załuski – Modlin, GDDKiA odpowiednio: podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę z Budimeksem oraz zamierza wkrótce podpisać umowę.

Źródło: ISBnews