Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, 90% udziału), Budimex Kolejnictwo (partner, 5% udziału) oraz Mostostal Kraków (5%), warta 1,09 mld zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej ‎C-E 20 na odcinku Czachówek Wschodni – Pilawa (południowa, towarowa obwodnica Warszawy) wraz z mostem przez Wisłę, podał Budimex.‎ Termin zakończenia robót to 48 miesięcy od podpisania umowy.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews