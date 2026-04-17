Oferta Budimeksu, warta 352,78 mln zł netto w zakresie podstawowym, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu oraz remont autostrady A2 na tzw. odcinku A0 (od 361,8 km do 365,3 km drogi), podała spółka. Oferta uwzględnia również dwie opcje warte, odpowiednio, 0,38 mln zł netto i 15,27 mln zł netto.
Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
Dodaj komentarz