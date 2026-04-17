Oferta Budimeksu, warta 352,78 mln zł netto w zakresie podstawowym, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i ‎Autostrad na poszerzenie autostrady ‎A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) ‎- granica województwa łódzkiego i mazowieckiego ‎o dodatkowe pasy ruchu oraz remont autostrady A2 na tzw. odcinku A0 (od 361,8 km do ‎365,3 km drogi), podała spółka. Oferta uwzględnia również dwie opcje warte, odpowiednio, 0,38 mln zł netto i 15,27 mln zł netto.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews