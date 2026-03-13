Oferta Budimexu, warta 299 999 980 zł netto (w tym zakres podstawowy: 291 560 598 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w ‎postępowaniu przetargowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na „Rozbudowę stacji Gdańsk Błonia wraz z instalacją urządzeń ‎do kompensacji mocy biernej”, podała spółka.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

