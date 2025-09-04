Dekpol Budownictwo, spółka zależna Dekpolu, złożył ofertę w ramach przetargu dotyczącego projektu pn. „Budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu”, organizowanego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Dekpol podał, że parametry oferty o wartości 143,08 mln zł brutto są najkorzystniejsze w zakresie określonych przez zamawiającego kryteriów wyboru, obejmujących cenę oferty oraz dodatkowe doświadczenie personelu wykonawcy. Przed przekazaniem informacji z otwarcia ofert zamawiający poinformował, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 135,30 mln zł brutto, wskazano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 r. miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews