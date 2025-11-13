Oferta Elektrotim, warta 25,81 mln zł netto (31,75 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych im. Mariana Rejewskiego na budowę wież pod brzegowe radary obserwacji nawodnej i celów nisko lecących, podała spółka.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews