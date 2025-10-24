Oferta Elektrotimu, warta 14,53 mln zł netto (17,87 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Straży Granicznej na modernizację bariery elektronicznej w Podlaskim i Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w zakresie zadania nr 3, którego przedmiotem jest modernizacja bariery w Nadbużańskim Oddziale SG w zakresie dodatkowych funkcjonalności, podała spółka.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews