Oferta Elektrotimu o wartości 26,18 mln zł netto (32,2 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. „Budowa linii kablowej 110 kV Gdańska – Zdroje”, prowadzonym przez Eneę Operatora, Oddział Dystrybucji Szczecin, podała spółka.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2024 r. miał 525 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews