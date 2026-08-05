Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wskazał ofertę Emitela jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę i wdrożenie zaawansowanego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem dla stolicy, podała spółka. Wartość projektu podstawowego to blisko 79 mln zł.

„Warszawski przetarg na inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym to strategiczna inwestycja, mająca na celu unowocześnienie ponad 110 tysięcy opraw oświetleniowych, co stanowi znaczną część całej infrastruktury świetlnej miasta. Nowy system umożliwi zdalne zarządzanie oświetleniem, wczesne wykrywanie awarii oraz dynamiczną regulację natężenia światła. Umowa obejmuje zbudowanie i utrzymanie systemów informatycznych, chmurowego systemu zarządzania infrastrukturą, dostarczenie kontrolerów do sterowania oświetleniem i wyposażenie centrum zarządzania. Kontrakt został podpisany na 8 lat z opcją przedłużenia na kolejne 5 lat” – czytamy w komunikacie.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom smart city Warszawa zmniejszy zużycie energii elektrycznej i efektywniej wykorzysta posiadaną infrastrukturę. Służby miejskie będą mogły szybciej reagować na usterki i sprawniej prowadzić prace serwisowe, podano także.

„Budowa tak zaawansowanego projektu dla mieszkańców Warszawy jest dużym wyzwaniem. Inteligentne oświetlenie poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komfort życia w mieście, ale przyczyni się do lepszego dbania o środowisko naturalne i finanse samorządu. Emitel sukcesywnie rozwija swoją ofertę transformacji polskich miast w kierunku inteligentnych metropolii. Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji złożonych projektów IoT, jesteśmy sprawdzonym partnerem w realizacji projektów niezależnie od skali, oferując integrację technologii telekomunikacyjnych i informatycznych oraz kompleksowe usługi od projektowania po utrzymanie systemów” – powiedział prezes Emitel Maciej Pilipczuk, cytowany w materiale.

Przez najbliższe 2 lata na stołecznych latarniach sukcesywnie będą instalowane inteligentne kontrolery umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie oświetleniem. Urządzenia dostarczy Emitel, natomiast montażem zajmie się firma wyłoniona przez miasto w odrębnym przetargu. W ramach inwestycji Emitel zbuduje system i nowoczesne Centrum Zarządzania Oświetleniem wyposażone w stanowiska operatorskie oraz ścianę wizyjną, co umożliwi bieżące zarządzanie i podgląd na miejską infrastrukturę oświetleniową, czytamy dalej.

„W ciągu pięciu lat wymieniliśmy wszystkie oprawy oświetleniowe w Warszawie. Dzięki temu dziś oszczędzamy około 60 mln zł rocznie. Zainwestowaliśmy 65 mln zł w wymianę opraw, a osiągnięte oszczędności sięgnęły już blisko 150 mln zł. Co ważne, te środki cały czas reinwestujemy w kolejne modernizacje. Podpisana właśnie umowa na system sterowania oświetleniem pozwoli osiągnąć następne 30% oszczędności. To również rozwiązanie, które zwiększy odporność miasta na wyzwania związane ze zmianami klimatu i ewentualnymi problemami z dostawami energii. Docelowo oświetlenie uliczne Warszawy będzie mogło funkcjonować, zużywając zaledwie około 20% energii elektrycznej, której potrzebowaliśmy jeszcze kilka lat temu. A zaoszczędzone pieniądze nadal będziemy przeznaczać na kolejne inwestycje” – dodał dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.

Emitel jest operatorem infrastruktury cyfrowej oraz dostawcą innowacyjnych rozwiązań Smart City & IoT. Dzięki Emitel sygnał telewizji i radia może być odbierany we wszystkich polskich domach.

Źródło: ISBnews