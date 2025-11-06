Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, 84,09% udziału) oraz KZN Rail (15,91%), warta 260,78 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na realizację ‎zajezdni tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego w Gdańsku, podał Budimex.‎ Termin zakończenia robót: 212 tygodni od podpisania umowy.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews