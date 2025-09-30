Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, udział 84,09%) oraz KZN Rail, warta 260,78 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na realizację zajezdni tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego w formule ‎zaprojektuj i wybuduj, podał Budimex.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone, zastrzeżono w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews