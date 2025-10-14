Oferta konsorcjum w składzie Budimex (lider, 75% udziału), Budimex Kolejnictwo (5%) oraz Ferrovial ‎Construction (UK) Limited (20%), warta 2 593 mln zł netto (w tym zakres podstawowy 2 281,53 mln zł netto), została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie (w zakresie branży ‎SRK) i wykonanie robót ‎na linii kolejowej nr 622, na tzw. odcinku F+J ‎Podłęże – Gdów/Podłęże – Podłęże Balachówka, podał Budimex. Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu „Budowa nowej ‎linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz ‎modernizacja ‎istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap II‎” i stanowi część tzw. projektu Podłęże – Piekiełko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews