Oferta konsorcjum Mirbudu (lider) i spółki Budpol, warta 571,35 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Projekt i budowa autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do gr. państwa; odcinek X od węzła Biała Podlaska (bez węzła) do km ok. 641+011”, podał Mirbud.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews