Oferta konsorcjum firm Trakcja (lider) i Kauno tiltai, warta 445,24 mln zł, okazała się najtańsza w przetargu na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę ponad 9 km autostrady A2 na wschód od Białej Podlaskiej, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Odcinek ten umożliwi w przyszłości dojazd do terminala samochodowego Koroszczyn (woj. lubelskie). Zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców, podano.

„Najtańszą ofertę w przetargu na projekt i budowę złożyło konsorcjum firm Trakcja (lider) i Kauno tiltai, które wyceniło zadanie na 445 242 360,83 zł. Rozpoczęła się analiza i ocena wszystkich ofert. Umowę planujemy podpisać jeszcze w tym roku.

Pozostałe oferty:

Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (konsorcjum) – 568 583 349,21 zł,

Budimex – 538 212 220,63 zł,

Mirbud i Budpol (konsorcjum) – 457 769 100 zł,

Mostostal Warszawa – 532 111 657,03 zł,

PORR i P.H.U.B Piotr Pawlica (konsorcjum) – 512 339 280 zł,

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR – 631 462 587,24 zł,

Rubau Polska – 606 122 196 zł,

Strabag – 603 533 079 zł” – czytamy w komunikacie.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów. Pierwsze to cena (60%), a dwa kolejne uwzględniały przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich elementami (10%) oraz na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem (30%).

„Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w IV kwartale 2025 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 32 miesiące od daty jej zawarcia (w tym etap projektowania 10 miesięcy od daty podpisania umowy). Do etapu realizacji robót nie wylicza się tzw. okresów zimowych. Zakończenie prac przewidywane jest w 2029 r.” – czytamy dalej.

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

Źródło: ISBnews