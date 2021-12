Oferta konsorcjum Unibepu jako liderem i Budrex (spółka zależna, jako partner) została wybrana na budowę zapory na granicy z Białorusią na dwóch odcinkach o łącznej długości 80,7 km, podała spółka. Wartość oferty to ok. 197,5 mln zł netto.

„Zarząd Unibep S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. otrzymał od pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [lider konsorcjum] oraz spółka zależna Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [partner konsorcjum], w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, na realizację 3 i 4 części zadania pn. 'Budowa zabezpieczenia granicy państwowej'” – czytamy w komunikacie.

Termin realizacji inwestycji wynosi 150 dni od dnia zawarcia umowy, podano także. Oferta Konsorcjum dotyczy realizacji prac polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej na granicy polsko – białoruskiej przebiegającej na terenie województwa podlaskiego, nie obejmuje dostaw słupów i przęseł, a także systemu perymetrii realizowanego przez inny podmiot na podstawie odrębnego zamówienia.

„Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi łącznie ok. 197,5 mln zł netto, z czego kwota ok. 58,4 mln zł stanowi wynagrodzenie przypadające emitentowi, a kwota ok. 139 mln zł netto stanowi wynagrodzenie przypadające Budrex” – podano także.

Jak podało wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marek Chodkiewicz zarekomendował, aby budowa zapory, która powstanie na granicy z Białorusią, powierzona została firmom Budimex i Unibep.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews