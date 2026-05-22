Oferta konsorcjum Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego i Transkolu – spółki zależnej Mirbudu – warta 496,37 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów, podał Mirbud.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

