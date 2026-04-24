Oferta konsorcjum w składzie: ZUE, CON-A Operations SRL, UTI Construction and Facility Management SA, warta ok. 394,5 mln zł (udział ZUE 33%), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim, dotyczącym zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury kolejowej oraz robót towarzyszących w celu ułatwienia dostępu dla użytkowników, związane z inwestycją: Kolej Metropolitarna Cluj”, podało ZUE.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 946 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews