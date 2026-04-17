Oferta konsorcjum ZUE i Duna Polska, warta 915 mln zł netto (1 125,5 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Wierzchucin – Lipowa Tucholska oraz odc. Maksymilianowo – Wierzchucin, podało ZUE. Wartość wynagrodzenia zamówienia podstawowego wynosi 912 mln zł netto (1 121,7 mln zł brutto).

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 946 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews