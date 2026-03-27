Oferta konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej Kobylarnia, warta 107,22 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na „Budowę dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka”, podał Mirbud.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

