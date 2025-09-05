Województwo pomorskie zakończyło postępowanie przetargowe na zakup 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) do obsługi ruchu aglomeracyjnego, z opcją zamówienia kolejnych 10 pojazdów. Zarząd województwa wybrał ofertę Newagu wartą z prawem opcji 478 mln zł, podał Urząd Marszałkowski.

„Komisja przetargowa zakończyła analizę jedynej nadesłanej oferty. Złożyła ją dobrze znana z poprzednich dostaw firma Newag z Nowego Sącza. Nowe pojazdy będą spełniać wymagania techniczne określone przez samorząd województwa pomorskiego w specyfikacji zamówienia. Będą wyposażone w 160 miejsc siedzących, klimatyzację oraz monitoring zapewniający bezpieczeństwo podróżnych. W pociągach znajdą się również udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami takie jak: pętla indukcyjna na całej długości pojazdu, oznaczenia w języku Braille’a, wydzielone przestrzenie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz miejsca uprzywilejowane przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowo zostanie wydzielona przestrzeń dla rowerów, a na pokładzie znajdzie się również defibrylator AED” – czytamy w komunikacie.

Samorząd planuje pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, podano także.

Wartość całego kontraktu, uwzględniającego prawo opcji, wynosi 478 mln zł. W latach 2022–2023 podpisano z firmą Newag kontrakty na dostawę łącznie 45 elektrycznych składów, przypomniało województwo.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews