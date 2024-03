Miasto Chełm w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrało jako najkorzystniejszą ofertę PCE Polski Autobus Wodorowy – wspólnej spółki Grupy Polsat Plus i ZE PAK – na dostawę 26 autobusów wodorowych NesoBus. Dostawa autobusów ma odbyć się w 3 transzach, a ostatecznie zakończyć się 30 października 2025 r., podał Cyfrowy Polsat. Wartość oferty to 97 mln zł.

„NesoBus to całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Zasilany zielonym wodorem jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata. Ma 12 m długości, do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących, jego zasięg to około 450 km, nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne co emituje to para wodna. Konstrukcja NesoBus – polskiego autobusu wodorowego jest stworzona od podstaw jako wodorowa – nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie” – przypomniano w komunikacie.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,2 mld zł w 2022 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews