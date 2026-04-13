Oferta COIG – spółki zależnej Wasko – warta 25,98 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pn. „Dostarczenie systemu klasy ERP obsługującego procesy kadrowo-płacowe i finansowo-księgowe dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, podało Wasko.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

