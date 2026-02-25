Oferta Torpolu, warta 3 635 619 576,23 zł brutto (2 955 788 273,36 zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap IIa”, podała spółka.

„Cena oferty złożonej przez emitenta w ramach przetargu wynosi 3 635 619 576,23 zł brutto (tj. 2 955 788 273,36 zł netto), w tym:

– Zakres zamówienia podstawowego: 3 423 563 141,31 zł brutto (tj. 2 783 384 667,73 zł netto)

– Zakres wynikający z Prawa opcji: 200 986 434,92 zł brutto (tj. 163 403 605,63 zł netto)

– Zakres wynikający z Opcji na interfejs: 11 070 000 zł brutto (tj. 9 000 000 zł netto)” – czytamy w komunikacie.

Termin realizacji inwestycji został określony na 51 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,46 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews