Oferta konsorcjum Unibepu i Track Tec, warta ok. 874,1 mln zł netto (z czego na Unibep przypada ok. 437,1 mln zł), została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Odcinek C – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna” w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia”, podał Unibep.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

