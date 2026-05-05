Oferta konsorcjum spółek Unibep i Track Tec, warta z opcją ok. 874,1 mln zł netto, z czego udział Unibepu to ok. 437,1 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na zaprojektowanie i wykonanie robót pn.: „Odcinek C – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa-Gdynia Główna” w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna-Gdynia”.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews