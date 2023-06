Oferta Unibepu w przetargu na realizację podzielonej na dwa zadania inwestycji pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta” została wybrana jako najkorzystniejsza, podała spółka. Łączna wartość ofert złożonych przez spółkę wynosi ok. 34,289 mln zł netto, tj. ok 42,175 mln zł brutto (w tym dla zadania 1 – ok. 15,459 mln zł netto, tj. ok 19,015 mln zł brutto, dla zadania 2 – ok. 18,830 mln zł netto, tj. ok 23,160 mln zł brutto).

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka – poprzez Unidevelopment – prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews