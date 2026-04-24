Oferta Unibepu, warta ok. 379,9 mln zł brutto, tj. ok. 308,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy […]”, podała spółka. Termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej i modułowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,36 mld zł w 2025 r.

