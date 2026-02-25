Oferta Wasko, warta maks. 84,54 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Centrum Informatyki Resortu Finansów na dostawę i wdrożenie 2 macierzy blokowego systemu składowania danych typu 1, podała spółka.

„Przedmiotem zamówienia jest:

1) w zakresie zamówienia podstawowego: dostawa 2 szt. macierzy dyskowej typu All Flash o całkowitej pojemności netto wynoszącej 2048 TiB do 2 lokalizacji: OPR1 w Radomiu przy ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom i OPR2 w Radomiu przy ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom (po 1 szt. na lokalizację) wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i 72-miesięczną gwarancją.

2) w zakresie zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji: dostawa 2 szt. macierzy dyskowej typu All Flash o całkowitej pojemności netto wynoszącej 2048 TiB do 2 lokalizacji: OPR1 w Radomiu przy ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom i OPR2 w Radomiu przy ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom (po 1 szt. na lokalizację); wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i 72-miesięczną gwarancją” – czytamy w komunikacie.

Maksymalne łączne wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, wynosi 84 543 066 zł brutto, przy czym za:

1) zamówienie podstawowe 42 271 533 zł brutto,

2) zamówienie w zakresie opcji 42 271 533 zł brutto.

Termin realizacji wynosi:

1) w zakresie zamówienia podstawowego – 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2) w zakresie prawa opcji – 40 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, wymieniono.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews