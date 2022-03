Oferta Wasko, warta 8,51 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na zakup, dostawę, instalację oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania do projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC” Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, podało Wasko.

„Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie:

1) serwerów obliczeniowych,

2) oprogramowania zarządzającego procesem wstępnej analizy i przetwarzania danych,

3) oprogramowania do synchronizacji i udostępniania wyników przetworzonych danych,

4) rozbudowy macierzy do przechowywania danych plikowych,

5) serwerów do przechowywania zasobów plikowych

6) macierzy do przechowywania danych obiektowych,

7) rozbudowa sieci SAN” – czytamy w komunikacie.



Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od podpisania umowy.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews