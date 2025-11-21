Oferta Wasko, warta maksymalnie 31,08 mln zł netto (38,23 mln zł brutto), została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w postępowaniu na „Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie”, podała spółka. Termin realizacji zamówienia wynosi 48 miesięcy.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews