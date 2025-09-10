Oferta ZUE o wartości 2 617,6 mln zł netto (wartość brutto: 3 219,7 mln zł) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) dotyczącym zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork linii kolejowej 202”, podała spółka.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews