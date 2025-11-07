Oferta ZUE o wartości 65,5 mln zł netto (80,5 mln zł brutto) została wybrana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako najkorzystniejsza w przetargu dotyczącym zamówienia pn.: „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej miasta Krakowa w latach 2025-2028”, podała spółka.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews