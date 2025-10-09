Miesięczny przychód w wysokości 30 tys. zł lub więcej osiągnęło w I połowie tego roku prawie 84% franczyzobiorców prowadzących sklepy pod szyldem Żabki, podała grupa.

„Jeszcze wyższy odsetek odnotowano w Warszawie – tam 84,88% franczyzobiorców wygenerowało przychód wynoszący minimum 33 000 zł” – czytamy w komunikacie.

Przychód franczyzobiorcy zależy m.in. od osiągniętego obrotu ze sprzedaży towarów handlowych (marży), liczby lub wartości zawartych umów na świadczenie usług okołohandlowych oraz wartości naliczonych rabatów, podano także.

Obecnie w całej Polsce działa ponad 11 800 sklepów Żabka, prowadzonych przez ponad 10 000 lokalnych przedsiębiorców.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews