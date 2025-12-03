Do zarządu STS dołączył Olgierd Cieślik jako członek zarządu ds. operacyjnych. Razem ze Zdzisławem Kostrubałą będą wspólnie zarządzać działalnością Grupy STS.

„Zmiany we władzach spółki przyczynią się dalszego umacniania pozycji STS jako lidera rynku iGaming w Polsce. Radim Haluza pozostaje prezesem zarządu z nadzorem nad integracją działań związanych ze strategią #United oraz koordynacją współpracy wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Entain CEE – STS, SuperSport, minus5 oraz Betsys” – czytamy w komunikacie.

W skład zarządu STS wchodzą: Radim Haluza – prezes, Zdzisław Kostrubała – wiceprezes oraz członkowie zarządu Olgierd Cieślik, Marcin Walczysko i Dawid Prysak.

Olgierd Cieślik posiada długoletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego, tworzenia strategii finansowych oraz bieżącego zarządzania spółkami oraz grupami kapitałowymi, w tym spółkami giełdowymi i spółkami skarbu państwa. Był wieloletnim prezesem Totalizatora Sportowego, który był odpowiedzialny m.in. za uruchomienie Total Casino, a także członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Loterii Europejskich, wskazano również.

STS podaje, że jest największą firmą bukmacherską w Polsce. Należy do Grupy Entain CEE.

Źródło: ISBnews