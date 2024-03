Onde planuje podwojenie obecnego portfela własnych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE) do ok. 1,6 GW z obecnych ok. 800 MW, poprzez pozyskanie kolejnych 400-500 MW projektów wiatrowych i 300 MW projektów fotowoltaicznych, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

„Chcemy podwoić łączny portfel projektów OZE do ok. 1 600 MW z obecnych 800 MW. Z tego 400-500 MW to będą projekty wiatrowe, a 300 MW fotowoltaiczne” – powiedział Marzec podczas telekonferencji.

Z istniejącego portfela 800 MW, 11 projektów bardziej zaawansowanych liczy w sumie ok. 380 MW.

„Tu nie ma ryzyka, że pełna komercjalizacja tych projektów, czyli przygotowanie do budowy i sprzedaży, nastąpi w ciągu 2, maksymalnie 2,5 roku” – dodał Marzec.

Z kolei z 435 MW projektów mniej zaawansowanych, 90% osiągnęła sukces planistyczny, ale jest nadal przed uzyskaniem warunków przyłączeniowych, za wyjątkiem dwóch projektów o mocy 14 MW i 3,6 MW.

Spółka zakłada, że ok. 150 MW osiągnie w perspektywie ok. 2 lat status hybrydowy, poprzez dołożenie wiatru do projektów fotowoltaicznych w ramach tzw. cablepoolingu, czyli współdzielenia przyłączy energetycznych.

„Znaczna część naszego portfela greenfield osiągnie zdolność do komercjalizacji w perspektywie 3-4 lat” – podsumował wiceprezes.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews