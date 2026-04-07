Onde zawarło z litewską spółką celową należącą do grupy kapitałowej inwestora z branży OZE umowę o wartości 28,5 mln euro netto (ok. 121,9 mln zł netto) na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych w formule BoP dla farmy wiatrowej położonej na terenie Litwy, podała spółka. Umowa będzie realizowana w terminie do 31 grudnia 2027 r. (odbiór inwestycji przez inwestora).

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

