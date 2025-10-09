Onde zawarło z dwiema spółkami, należącymi do inwestora z branży OZE z siedzibą w zachodniej Europie, umowy na kompleksowe roboty budowlane w formule EPC (wraz z dostawą modułów) dla farmy fotowoltaicznej o mocy 84,6 MW zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim oraz dla farmy fotowoltaicznej o mocy 35,5 MW zlokalizowanej w województwie mazowieckim, podało Onde. Łączna wartość umów wynosi ok. 162,7 mln zł netto, w tym ok. 115,6 mln zł netto dla pierwszej oraz ok. 47,1 mln zł netto dla drugiej umowy.

Termin realizacji prac dla pierwszej umowy to 28 lipca 2027 r. (warunkowy odbiór techniczny – PAC), a dla drugiej umowy 14 grudnia 2026 r.

Jednocześnie Onde podpisało dwie umowy o świadczenie usług serwisowych (Operations & Maintenance) dla obu farm fotowoltaicznych, przez okres 5 lat od dnia od dnia warunkowego odbioru technicznego, o łącznej wartości 2,3 mln zł netto.



W związku z powyższym, łączna wartość zawartych umów wynosi ok. 165 mln zł netto.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews