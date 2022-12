Giełdowa spółka podpisała wart 44 mln zł netto kontrakt na budowę elektrowni wiatrowej. W ostatnich tygodniach ONDE pozyskała zlecenia na wykonawstwo w wietrze na ok. 174 mln zł.

Lider wykonawstwa OZE wybuduje 36-megawatową instalację wiatrową w województwie lubelskim. Zakres prac obejmuje kompleksowe roboty budowlane przy postawieniu i podłączeniu tej 10-turbinowej elektrowni. Ich zakończenie, zgodnie z umową, ma nastąpić w ciągu 20 miesięcy od jej podpisania.

– Koniec roku jest dla nas bardzo udany pod względem kontraktacji. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy umowy wykonawcze w energetyce wiatrowej na łącznie 174 mln zł. Widać więc, że mimo trudnego otoczenia rynkowego, nasz biznes stabilnie się rozwija. Aktywność inwestorów jest wprawdzie ograniczona, ale nasze kompetencje i unikatowe doświadczenie pozwalają nam pozyskiwać nowe kontrakty nawet w takim otoczeniu – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Przypomnijmy, że kilka dni temu spółka informowała o podpisaniu, w konsorcjum z firmą P&Q, umowy na wykonawstwo farmy wiatrowej położonej w województwie opolskim. Całkowita wartość kontraktu to ok. 200 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na ONDE to 130 mln zł netto.

– Wysoki poziom kontraktacji w czwartym kwartale oznacza, że nasz aktualny portfel zleceń zewnętrznych wynosi ponad 600 mln zł i już teraz do zrealizowania w 2023 roku mamy prace za około 500 mln zł. Co ważne, kontrakty te są kalkulowane już na bazie cen materiałów i urządzeń pod zwyżkach z ostatnich miesięcy. Zapewnia nam to nie tylko dobrą perspektywę przychodową w kolejnym roku, ale też poprawę rentowności – podkreśla Paweł Średniawa. – Optymizmem napawają też informacje w sprawie tak potrzebnej liberalizacji ustawy odległościowej (tzw. 10H). Zgodnie z deklaracjami, projekt ma trafić na obrady Sejmu najpóźniej do połowy grudnia tego roku. Po wejściu w życie ustawa znacznie pobudzi rynek inwestycyjny OZE i odblokuje duży potencjał energetyczny Polski. – dodaje Paweł Średniawa.

Źródło: Spółka