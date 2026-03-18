Plan restrukturyzacyjny może być, nawet po zatwierdzeniu, nadal modyfikowany i zmieniany, a uprawnienie rady wierzycieli do jego zaopiniowania nie jest uprawieniem formalnie blokującym możliwość zatwierdzenia przez sąd tego planu, podało PKP Cargo w restrukturyzacji, powołując się na zarządzenie sędziego-komisarza. Wcześniej rada wierzycieli PKP Cargo podtrzymała konieczność zmiany planu restrukturyzacyjnego spółki.

Rada wierzycieli PKP Cargo w restrukturyzacji przedstawiła sędziemu-komisarzowi opinię w przedmiocie planu restrukturyzacyjnego , w której podtrzymała swoje stanowisko, że plan powinien zostać zmieniony oraz uszczegółowiony. Zwróciła m.in. uwagę, że jego założenia wiążą się z istotnym ryzykiem braku osiągnięcia prognozowanych wyników w okresie wykonywania układu.

„Naszym nadrzędnym obowiązkiem jest dbałość o dobro spółki i zapewnienie jej stabilnego, dalszego funkcjonowania, a w perspektywie – rozwój. Proces restrukturyzacji jest wymagający, jednak liczymy na akceptację planu przez sędziego-komisarza, co pozwoli na jego skuteczną realizację. Rozmawiamy z wierzycielami i dokładamy wszelkich starań, aby wypracować porozumienie satysfakcjonujące dla obydwu stron” – powiedział wiceprezes PKP Cargo Paweł Miłek, cytowany w komunikacie.

Rada wierzycieli podkreśliła jednocześnie, że jej celem jest sprawne prowadzenie postępowania. W związku z tym opowiada się za rozpoczęciem prac nad propozycjami układowymi, które będą możliwe do zaakceptowania przez większość wierzycieli, wskazała spółka.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

