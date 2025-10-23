Orange liczy na powrót do wzrostów w segmencie B2B w ciągu kolejnych 2-3 kwartałów, poinformował CFO Jacek Kunicki.

„O linii biznesowej B2B można powiedzieć, że miała wyjątkowe sukcesy w przeszłości i znacznie przyczyniła się do sukcesu poprzedniej strategii” – powiedział Kunicki podczas konferencji prasowej.

Zaznaczył jednak, że w tym roku B2B jest pod większą presją, zarówno ze strony biznesu łącznościowego, jak i spowolnienia na rynku IT&IS. Na wyniki wpływa też wysoka baza z zeszłego roku, a biznes pozostaje „stosunkowo delikatny”.

„Mamy pierwsze sygnały, które prowadzą do tego, żeby wierzyć, że możemy wrócić do wzrostu [w B2B] w następnych 2 lub 3 kwartałach” – powiedział także.

Latem CEO Ludmila Climoc informowała, że spółka koncentruje się m.in. na stopniowej poprawie sytuacji w obszarze B2B, ale poprawa sytuacji jest trudniejsza w obszarze usług telekomunikacyjnych ze względu na warunki rynkowe.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews