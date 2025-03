Orange Polska będzie inwestować 0,5 mld zł rocznie w sieć mobilną, przy czym rozwój sieci 5G zostanie zakończony do 2028 r., poinformował CFO Jacek Kunicki.

„Dobrze ulokowane inwestycje mają kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu. Stanowią one podstawę jakości naszych usług, bezproblemowej obsługi i bezpieczeństwa. Umożliwiają wprowadzanie nowych usług i wydajności. Nasz roczny plan inwestycyjny będzie porównywalny pod względem wielkości do nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2024 roku. Alokacja nakładów inwestycyjnych będzie traktować priorytetowo obszary, które napędzają wzrost. Blisko 50% nakładów inwestycyjnych przeznaczymy na sieć mobilną i światłowody. Inwestycje światłowodowe będą koncentrować się na podłączaniu nowych klientów oraz na przyszłym wzroście i finalizacji dofinansowywanych przez UE wdrożeń w białych strefach, gdzie popyt jest absolutnie niesamowity. Będziemy inwestować 0,5 mld zł rocznie w sieć mobilną, przy czym rozwój sieci 5G zostanie zakończony do 2028 r., a rozwój zasięgu będzie na tym etapie bardzo zaawansowany” – powiedział Kunicki podczas prezentacji strategii Orange Polska „Lead the Future”.

Dodał, że inwestycje poprawią jakość i przepustowość sieci, a także przygotują sieć operatora również na kolejną generację usług, które pojawią się w następnym cyklu strategicznym.

„Capex w innych obszarach zostanie zoptymalizowany w celu realokacji i zmiany priorytetów wzrostu. […] Lepsza alokacja nakładów inwestycyjnych przełoży się na ich większą produktywność, co z czasem będzie widoczne poprzez spadek wskaźnika nakładów inwestycyjnych do przychodów. Jednocześnie, utrzymując capex na stabilnym poziomie pod względem wartości bezwzględnej w czasie, poprawimy konwersję przychodów i zysków na cash” – dodał CFO Orange Polska.

Orange Polska zakłada w strategii, że w 2028 roku zasięg jego sieci 5G przekroczy 90% populacji kraju.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews