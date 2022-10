Orange Polska chce mitygować rosnącą inflację wzrostem ARPO (average revenue per offer) i działaniami aktywizującymi przychody i oszczędności kosztowe, poinformował prezes Julien Ducarroz.

„ARPO w konwergencji, broadband, mobile kontynuowało wzrost w obszarze 2-4% w III kw. Wzrost ARPO jest dla nas kluczowy, by przynajmniej mitygować wpływ inflacji. Potrzebujemy kolejnych działań by zrównoważyć dynamikę wzrostu cen. Wpływa to na nas w takich obszarach, jak energia, kontrakty na wynajem biur, infrastruktury, punktów sprzedaży, zatrudnienia, czy usług zewnętrznych” – powiedział Ducarroz podczas telekonferencji.

Zaznaczył, że operator realizuje działania, by mitygować przynajmniej część tego wpływu poprzez wzmacnianie wzrostu przychodów i oszczędności kosztowe.

„Jeśli chodzi o topline, kontynuujemy strategię more4more. W III kw. podnieśliśmy cenę głównego pakietu konwergentnego w zamian za zwiększony pakiet danych i kontentu. Wzrosła także taryfa pay-as-you-go w prepaid na początku października. W ostatnich dniach istotnie zmieniliśmy taryfy mobilne B2C, podnosząc cenę za większy pakiet danych i nową unikalną usługę cyberochrony. Równocześnie optymalizujemy koszty i liczymy, że nasze koszty energii nie wzrosną w 2023 r. Mówię, że liczymy, bo jedna z umów jest jeszcze warunkowa. Patrzymy również na inne obszary kosztowe, aby podjąć ewentualnie kolejne bardziej zdecydowane kroki, np. w nieruchomościach, gdzie zakładamy podwynajem naszych przestrzeni” – dodał prezes.

Zaznaczył ponadto, że w związku z faktem, iż rynek wchodzi w tradycyjnie dynamiczny okres świąteczny, operator podejmuje inicjatywy skupione na maksymalizacji wzrostu.

Źródło: ISBnews