Zarząd Orange Polska jest bardzo optymistycznie nastawiony do perspektyw segmentu konsumenckiego i hurtowego, a także liczy na poprawę w obszarze B2B, poinformowała CEO Liudmila Climoc. Z jej słów wynika też, że przyszły rok będzie ważny dla spółki pod względem dalszego rozwoju sieci 5G. Operator obserwuje również rynek pod kątem selektywnych akwizycji.

„Idziemy zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy w strategii 'Lead the future’. Jesteśmy w pełni zaangażowani w realizację, a wyniki za dziewięć miesięcy br. pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze do jej sukcesu. Priorytety pozostają niezmienne. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych silników komercyjnych. Mamy ambitne plany dotyczące klientów indywidualnych, biznesowych, a także hurtowych. Jestem bardzo optymistycznie nastawiona do segmentu konsumenckiego. W tym roku osiągnęliśmy dobrą dynamikę i będziemy ją kontynuować. Widzimy możliwość obecności w jeszcze większej liczbie gospodarstw domowych w Polsce. Wiemy, jak to zrobić i jak ponownie wykorzystać konwergencję do osiągnięcia wzrostu” – powiedziała Climoc podczas konferencji Orange Open Tech.

Zaznaczyła, że konwergencja pozostaje receptą Orange Polska na sukces komercyjny w segmencie B2C.

„W przypadku B2B, jeśli chodzi o IT i usługi integracyjne, to w tym roku jest to dla nas większe wyzwanie. Rynek IT jest mniej stabilny, bardzo konkurencyjny i nie rozwija się tak dynamicznie, jak mieliśmy nadzieję. Widzimy jednak umiarkowany optymizm, ponieważ mamy wiele potencjalnych transakcji w pipeline, ale też nie chcę zapeszać. Musimy się upewnić, że zostaną one zrealizowane” – zaznaczyła CEO Orange Polska.

W obszarze hurtowym zwróciła uwagę na dobrą dynamikę wzrostu.

„To także jeden z głównych motorów wzrostu. Zasadniczo skupiamy się na wzroście marży bezpośredniej dzięki silnikom komercyjnym, a kolejnym elementem jest zapewnienie, aby nasze działania stawały się jeszcze bardziej efektywne” – wskazała Climoc.

Jak zaznaczyła, grupa poddaje analizie działania biznesowe i wykorzystuje narzędzia AI, aby znacznie zwiększyć ich efektywność.

„Mogę podać przykłady z zakresu obsługi i interakcji z klientami, naszego programu zarządzania wartością klienta, który jest wspierany przez AI. Kiedy spojrzymy na te przykłady i to, co osiągamy, widzimy znacznie szybsze rozwiązywanie problemów, mniej czasu spędzanego przez konsultantów na rozmowach telefonicznych, znacznie bardziej zadowolonych klientów, inteligentne wysyłanie instalatorów terenowych i zasadniczo mniejsze koszty” – wymieniła CEO Orange Polska.

Kolejnym priorytetem grupy jest zapewnienie klientom najlepszej łączności (connectivity) przez dalszą rozbudowę sieci światłowodowej i inwestycje w technologie mobilne, w szczególności w 5G.

„Wiemy, że w Polsce mieliśmy opóźnienia we wdrażaniu 5G. Dlatego działamy na pełnych obrotach. Na dzień dzisiejszy 5G Orange obejmuje już 70% populacji Polski. Naszym celem jest osiągnięcie ponad 90%. Tak więc przyszły rok będzie kolejnym ważnym rokiem we wdrażaniu 5G. Oczywiście dbamy również o to, aby nasze zespoły były przygotowane do podejmowania wyzwań, więc przekwalifikowujemy pracowników, inwestujemy w szkolenia i możliwości zespołu w zakresie AI, aby móc odpowiedzieć na wszystkie te potrzeby” – wymieniła Climoc.

Pytana o potencjalne akwizycje, stwierdziła że Orange Polska „z założenia jest zainteresowany konsolidacją rynku sieci światłowodowych”.

„Wierzymy, że polski rynek jest na drodze do konsolidacji. Z kolei w obszarze ICT analizujemy możliwości, ponieważ istnieją dwa obszary, które postrzegamy jako strategiczne inwestycje, zarówno organiczne, jak i poprzez fuzje i przejęcia. Są to operatorzy światłowodowi, operatorzy infrastruktury światłowodowej i firmy ICT. Jednak w obszarze ICT powinno to stanowić uzupełnienie naszych potrzeb. Nie zamierzamy dokonywać przejęć za wszelką cenę. Powinno to stworzyć synergię dla Orange Polska” – podkreśliła prezes.

Roczne nakłady inwestycyjne Orange Polska wynoszą ok. 2 mld zł.

„Tyle przeznaczamy na inwestycje w sieci i systemy informatyczne. W ujęciu netto jest to nieco mniej, ponieważ sprzedajemy również niektóre nieruchomości. Budujemy ekosystem dla gospodarki cyfrowej, stanowiąc jej kręgosłup. Budujemy sieci z myślą o odporności, planem ciągłości działania oraz rozwiązaniami w zakresie odzyskiwania danych po awarii” – wskazała Climoc.



CEO Orange Polska podkreśliła także wagę transformacji grupy dzięki innowacjom.

„Orange Polska traktuje innowacje nie jako poboczny element pracy technicznej, ale jako ważną część naszej strategii, jeden z jej filarów mający na celu transformację działalności, poprawę łączności i jakości usług oraz zwiększenie wydajności dla klientów B2B. Polska jest centrum tych działań, gdyż jest to duży rynek, na którym możemy testować nowe usługi we własnej sieci z wieloma partnerami. Zbudowaliśmy znaczącą obecność w zakresie badań i rozwoju – około 300 inżynierów pracuje w Orange Innovation Poland. Jesteśmy jedynym operatorem w Polsce prowadzącym badania i rozwój na dużą skalę, co pozwala utrzymać ekosystem współpracy także ze środowiskiem akademickim w Polsce” – powiedział podczas konferencji szef innowacji w Orange Polska Marcin Ratkiewicz.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews