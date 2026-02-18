Orange Polska jest optymistycznie nastawiony do możliwości realizacji prognozy wyników finansowych w 2026 r. i w średnim terminie (do 2028 r.). Ze względu na korzystną sytuację rynkową liczy na znalezienie się bliżej górnych granic przedziałów prognozy, wynika ze słów członka zarządu ds. finansów Jacka Kunickiego.

„Gdy podajemy prognozę, staramy się podać zakres, który pokazuje granice naszego optymizmu lub pesymizmu. I tak, gdy przewidujemy wzrost EBITDA od 3 do 5%, to jeśli podchodzić ostrożnie, będziemy bliżej 3%, jeśli optymistycznie – bliżej 5%. […] Nie zmieniliśmy średnioterminowej prognozy – i to jest wzrost EBITDA od niskiego do średniego jednocyfrowego [poziomu] – ale optymizm, który widzimy teraz, nie jest bezpodstawny. Jest oparty na bardzo silnych trendach na rynku B2C, jest oparty na dobrym, pozytywnym rozwoju biznesu w hurcie i oparty na przyspieszającym tempie transformacji, który widzimy” – powiedział Kunicki podczas konferencji prasowej online.

„To pozwala nam, po pierwsze, dostarczyć dobre wyniki za 2025 r. i dostarczyć prognozę, która jest bliżej do średnich, niż do niskich [wzrostów jednocyfrowych] w 2026 r. i widzimy, że trendy, z pewną dozą optymizmu, nakierowują nas na raczej średnie niż niskie jednocyfrowe wzrosty EBITDA CAGR w średnim terminie” – dodał.

Orange Polska podał dziś, że prognozuje na cały bieżący rok niski jednocyfrowy wzrost przychodów, wzrost EBITDAaL o 3-5% oraz 1,8 mld zł ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex).

Spółka poinformowała też, że biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki w 2025 roku oraz dobre perspektywy na br., zarząd aktualizuje średniookresowe ambicje finansowe, przedstawione wraz ze strategią Lead the Future w marcu 2025 roku:

– EBITDAaL – potwierdzony cel na poziomie niskiego do średniego jednocyfrowego wzrostu (CAGR) w latach 2025-2028.

– ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) – w oczekiwanej wysokości około 1,8 mld zł rocznie, zmierzające do poziomu 13% przychodów.

– organiczne przepływy pieniężne – podwyższenie prognozy do co najmniej 1,4 mld zł w 2028 roku.

„W marcu ub.r. zaprezentowaliśmy strategię i mam przyjemność powiedzieć, że 2025 r. to był silny start. Dokonaliśmy postępów we wszystkich kluczowych filarach naszej strategii i przygotowaliśmy solidne fundamenty na następne lata” – dodała podczas konferencji prezes Liudmila Climoc.

W całym 2025 r. spółka miała 762 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 913 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 133 mln zł w porównaniu z 12 732 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 3473 mln zł wobec 3324 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews