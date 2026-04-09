Orange Polska ma ok. 4500 stacji sieci 5G w paśmie C. Na koniec tego roku będzie ich co najmniej 5600. Rozbudowuje też sieć w paśmie 700 MHz – to już ponad 1300 stacji, a na koniec roku będzie minimum 2600, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabczyński.

„Dbamy o bezpieczeństwo i szybki rozwój sieci 5G. Na dziś możecie korzystać z ok. 4,5 tys. stacji w paśmie C. Na koniec tego roku będziemy mieli ich co najmniej 5600. Intensywnie rozbudowujemy też sieć w paśmie 700 MHz – to już ponad 1300 stacji, na koniec roku będzie minimum 2600” – napisał Jabczyński na Linkedin.

Dodał, że Orange Polska jest najchętniej wybieranym operatorem w Polsce.

„Tak wynika z najnowszego raportu UKE o przenoszeniu numerów komórkowych między sieciami. […] Po dobrym 2025 roku, w którym mieliśmy ponad +27 tys. przeniesionych numerów, od początku tego mocniej dodaliśmy gazu. Pierwszy kwartał 2026 roku zakończyliśmy wynikiem +17 tys. numerów. To zasługa głównie rynku konsumenckiego, w tym nju i OrangeFlex. W Orange Polska mamy ofertę dla każdego klienta – tego bardziej wymagającego i tego mocniej patrzącego na budżet” – wskazał rzecznik Orange Polska.

Źródło: ISBnews